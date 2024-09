Laura Casabela se mantiene alejada de los medios de comunicación y centrada en su faceta de influencer

La exnovia de Mario González es influencer lo que le permite viajar mucho y dar los mejores consejos de belleza

Tras 'La isla de las tentaciones', la alicantina ha rehecho su vida con Christian Llorca con quien tienen una hija

Los primeros pasos de Laura Casabela, participante de `La Isla de las Tentaciones´en Telecinco fueron como pretendienta de `MYHYV´, no obstante, su paso por la isla de la mano de su pareja, Mario, supuso un antes y un después en su vida. Llegaba al programa muy enamorada, pero para poner a prueba los celos y las inseguridades de la pareja. Tras su paso por el programa, la alicantina se ha mantenido alejada de los platós de televisión.

Laura no ha parado de generar contenido en redes sociales desde entonces, y de contar su vida en el canal de mtmad que tiene. Toda una influencer que no tiene pelos en la lengua y que comparte su día a día con sus seguidores. Laura encontró el amor en brazos de otro influencer, Cristian Llorca, con quien ha tenido una hija Sienna, que no llega al año. La pretendiente de `MYHYV´, se convertía con la llegada de la pequeña en madre por segunda vez.

Moda, viajes, estilo, maquillaje… la alicantina tiene muy claro que lo primero es la familia que ha formado y que su trabajo le permite disfrutar de ello al máximo. Siempre impecable, con una sonrisa perfecta, la influencer tiene claro que tienen que cuidarse y por eso es una asidua al gimnasio y los centros de belleza. ¡Así es la vida de Laura Casabela tras su paso por `La Isla de las Tentaciones!

En busca del amor

Laura Casabela empezó a hacer sus pinitos en la televisión buscando el amor como pretendienta en `MYHYV´, tras eso y más de año y medio de relación con Mario, llegaba a `La Isla de las Tentaciones´. La pareja llegaba con ganas de salir juntas y de acabar con los celos y las inseguridades, pero finalmente no pudo ser y escogieron caminos diferentes.

No obstante, la alicantina ha seguido creyendo en el amor y lo encontró tiempo más tarde en los brazos del también influencer Christina Llorca. El 31 de diciembre del 2022, Laura compartía en redes sociales un romñantico vídeo con un mensaje lleno de significado. “Apareciste ese 1 de agosto y empezaste a darle la vuelta a todos mis planes, me fuiste enseñando a dejar todo lo malo atrás y enseñándome a ver que lo que quería y lo que necesitaba, por primera vez iban en la misma dirección. Gracias por permanecer a mi lado, sabiendo todo lo que venía y quererme aún así, cuando miles de personas me juzgaban tú me abrazabas y me apoyabas… Gracias por hacerme sentir algo que no había podido describir hasta el día de hoy y por sacar una parte de mí que sólo he conocido desde que estás a mi lado. Nunca supe exactamente cómo era aquello que necesitaba en mi vida, pero gracias a ti ya lo sé…Mi 2023 eres tú, te amo.”

Desde entonces la pareja se volvía inseparable, viajes, cenas, confidencias… lo comparten todo.

Madre e influencer

Laura es madre y por partida doble. Con tan solo 19 años nacía su primer hijo Adam, algo de lo que no se arrepiente para nada. "No me arrepiento para nada, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí que es cierto que llegó de forma inesperada, pero hoy en día es lo mejor del mundo entero y no lo cambio por nada".

Después de ocho años y tras un largo embarazo, Laura y Christian daban la bienvenida a Sienna su hija en común. “Bienvenida a nuestra vida Sienna nació ayer 8/10/2023 a las 16:57 con 3,240kg, no podemos estar más felices de tenerla con nosotros por fin… siento la desconexión y no contaros nada, pero sólo queremos disfrutar el momento”, así anunciaba la feliz pareja el nacimiento.

Desde entonces la pareja ha estado muy centrada en su faceta paternal, pues Sienna ha copado mucho de su tiempo, aunque nunca han dejado de cultivar su pareja. Ambos han seguido con sus facetas de influencer gestionando el tiempo para todo.