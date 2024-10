Marta además no duda en coger el pasaporte y viajar cada vez que puede. París, Aruba, Nueva York… han sido algunos de los destinos en los que ha estado últimamente. Una mujer que nunca falta a su cita con la Feria de Sevilla en donde luce lo mejores vestidos.

Conocimos a Marta Marchena en 'Un príncipe para tres princesas', un programa de Cuatro presentado por Luján Argüelles en el que la sevillana buscaba el amor. Desde entonces no ha parado de buscar al hombre de su vida y, aunque tuvo varias relaciones desde el 2016, en 2022 conoció al futbolista Carlos Soler, con quien mantiene una relación desde entonces.

La pareja no duda en gritar su amor a los cuatro vientos. El pasado mes de mayo, la sevillana cumplía 30 años. Sus amigas y su chico le hacían una fiesta sorpresa en la capital del amor y él se deshacía en elogios hacia su amada en Instagram: “Mi persona favorita, con la que comparto todos mis días, la que me escucha y me ayuda, la que siempre está ahí para todo, la mujer con la sonrisa más bonita que existe cumple hoy 30 añitos. Gracias por ser como eres. La vida es más bonita a tu lado. Se viene lo mejor juntos. ¡Feliz cumple, mi amor!”.