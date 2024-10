El cambio físico de Isa Pantoja: todas las operaciones y retoques estéticos a los que se ha sometido

Poco después de dar a luz a su hijo Albertito, Isa Pantoja pasó por el quirófano para mejorar su busto. En mayo de 2014 la joven ingresó en una clínica privada con la intención de aumentar y elevar sus pechos. “Me he operado del pecho, efectivamente. Era una cosa que quería hacer desde hace tiempo, pero con el embarazo y el parto se me han juntado las dos cosas. Estoy muy contenta con los resultados", confirmó entonces. El precio de la operación, que oscila entre 3.000 los 6.000 euros, le salió totalmente gratis a cambio de ofrecer su imagen para promocionar la clínica.