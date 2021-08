En su historia de amor de 20 años con el presentador de Telecinco , la modelo nunca se había mostrado tan liberada. Tumbada estratégicamente en la piscina, Fabiola Martínez ha lucido cuerpazo a sus 48 años y se ha atrevido a hacer un topless que ha compartido en sus stories de Instagram. Apoyada la cabeza en su brazo, la venezolana se ha desprendido de la parte de arriba de su bikini negro, marcándose un semidesnudo que no ha pasado desapercibido para nadie.

Además, la exmujer de Bertín Osborne ha acompañado esta imagen de una canción reveladora sobre su estado sentimental, 'Let Her Go' (La dejas marchar) de Passenger. Lo cierto es que desde que anunciasen su inesperada ruptura, la modelo ha sido ahora cuando ha empezado a dar pasos en firme y se muestra ilusionada por lo que el destino le puede deparar. Su prioridad siguen siendo sus hijos, pero también está aprovechando para mimarse más y también pasar tiempo junto a su familia, tal como ha hecho unos días en Zahara de los Atunes.