Dos meses después de su separación y sin pelos en la lengua. De esta menara Fabiola Matínez (porque de Osborne ya no le queda ni el apellido) ha roto su silencio ofreciendo su primera entrevista en exclusiva para ¡Hola! sin recibir contraprestación económica según ha destacado la cabecera. En la charla, la exmujer de Bertín ha hablado del motivo por el que está paralizada su firma del divorcio con el cantante y presentador.

“No hemos firmado el divorcio porque él quiere darme más de lo que yo quiero recibir . No quiero que me mantengan”, ha explicado la venezolana. Unas palabras que ponen sobre la mesa su expreso deseo de desligarse totalmente del padre de sus hijos, a pesar de la buena relación que mantiene con él.

Se desligará personal y profesionalmente, en parte, porque no seguirá participando en las labores de producción del programa que presenta Bertín, aunque sí seguirá trabajando en la fundación que comparte con el cantante.

“ No quiero tener ese vínculo de dependencia , por eso busco un piso que me pueda permitir pagar y en el que también vivan mis padres, que dependen de mí”, ha explicado en la entrevista. De esta manera, Fabiola ha decidido emprender una nueva vida por la que está buscando un hogar según a su capacidad económica.

La reacción del hijo de Bertín Osborne cuando su madre le contó el divorcio

Sobre la separación amistosa que sorprendió a todos hace unos meses, Fabiola ha sido clara e incluso ha explicado que no fue una decisión rápida y precipitada. “Fue algo que iba pasando poquito a poco” y que al final tomó porque veía hacía dónde se dirigía la pareja y “no me gustaba”.

“Mi hijo Carlos me sorprendió mucho, me dijo que se lo imaginaba porque no veía que estuviéramos bien”, ha comentado tras reconocer que lo más difícil de este proceso fue comunicárselo a la familia.