La familia crece: así fueron los embarazos y los partos de los famosos de Telecinco

Repasamos los embarazos más emocionantes que hemos vivido en 'Outdoor'

Desde la primera ecografía hasta el día del parto: así ha ido creciendo la familia

Hemos cubierto muchas noticias, pero ninguna igual de especial y emocionante que los embarazos y los partos de nuestras vips. Gracias a un buen número de telecinqueros y telecinqueras, hemos podido ver cómo nuestra pequeña comunidad ‘Outdoor’ se convertía en la gran familia que es a día de hoy.

¿Hay algo más mágico que ese momento ecografía, en el que anuncias al mundo que estás esperando un bebé? Y ¿qué decir de ese proceso en el que vas viendo cómo crece la barriguita de la mamá? Nueve meses inigualables que hemos podido vivir de cerca junto a Verdeliss, Adara Molinero y Hugo Sierra, Alma Cortés o Noemí Merino, que han dado la bienvenida al mundo a unos peques de los que bien podríamos ser padrinos y madrinas.

¡Vamos a ponernos nostálgicos! Dejamos a un lado el brindis con champán para celebrar con chupetes, biberones y pañales nuestro tercer aniversario a través de este viaje en el tiempo repasando los embarazos y los partos que más nos han marcado.

Adara Molinero y Hugo Sierra: Su precioso romance antes del caos

Era julio de 2018 y los tiempos que corrían eran muy diferentes a los que vivimos a día de hoy. Cuatro meses después de la confirmación oficial de su polémico noviazgo, la madrileña anunciaba con mucha emoción en sus redes sociales que estaban esperando un bebé.

"¡No aguanto más! Necesito contaros ya ¡que estoy embarazada! (...) Vamos a ser papás y estoy tan tan feliz. Hoy ha sido mi primera visita al ginecólogo y estoy de un mes y medio. He podido escuchar su corazoncito ¡y ha sido increíble! Parece que estoy viviendo un sueño y ¿sabéis lo mejor de todo? Con la persona más maravillosa. No podía haber elegido mejor papá, nos ama y nos cuida muchísimo", escribía la exconcursante de 'GH' junto a la fotografía de su primera ecografía, en la que ya podíamos intuir al pequeño Martín.

Lo cierto es que esos nueve meses inolvidables en la vida de Adara fueron un poco convulsos para la exazafata, que nos confirmó en una entrevista exclusiva que a su familia le había costado digerir la noticia de su romance con el uruguayo.

"A mi familia sí que le afectó. Mi madre en un principio no me apoyó, como cualquier madre y mi familia tampoco. Cuando mi madre vio que yo era feliz y que me respetaba y me cuidaba ya le aceptó", nos contaba en este encuentro en el que pudimos hacerle una espectacular sesión de fotos presumiendo de barriguita.

¡Y llegó el gran día! En febrero de 2019, Adara y Hugo daban la bienvenida al mundo a su hijo Martín. "Un día inolvidable, mi amor eres una guerrera...y tú hermoso", escribía el orgulloso papá con una significativa imagen del piel con piel de la madrileña con su bebé. El pequeño Martín Sierra Molinero se estrenaba en el mundo exterior con 3,515 gramitos y midiendo 54 cm.

Lo cierto es que Adara tuvo un parto complicado y no fueron unas horas fáciles para ella. Así lo contaba ella misma hace unos mese: "Me desgarré entera. Voy de puntos de arriba a abajo, pero no me importa porque tengo a mi bebé. Fue un parto natural. Es la cosa más dura que he vivido en mi vida", reconocía la joven, que atravesaba una etapa de lo más dulce junto a Hugo.

El resto, ya es historia...

La peor pesadilla de Verdeliss: el parto prematuro de su hija Miren

Después de hacer historia en 'GH VIP', convirtiéndose en la primera participante en entrar embarazada a Guadalix de la Sierra, Verdeliss celebraba a principios del 2018 la entrada del tercer mes de gestación de su sexto embarazo. "Ahora sí, esto empieza a ponerse emocionante. Mi cabeza ya puesta en el parto y la de los peques en las travesuras que se multiplicarán", escribía la de Pamplona en su perfil de Instagram junto a una divertida foto con algunos de sus peques. Nada hacía presagiar lo que estaba por venir...

La influencer hacía salta todas las alarmas al publicar unas instantáneas desde el hospital. Días después, Estefi -su verdadero nombre- explicaba el motivo de su hospitalización hecha un mar de lágrimas y acompañada de su inseparable marido Aritz.

Era la semana 30 de embarazo y la exconcursante de la edición VIP de 'Gran Hermano' había roto aguas inesperadamente, dejando a su bebé en una situación crítica. "De repente tienes que aceptar que tu hija va a nacer con dificultades", decía entre sollozos y explicando la complicada situación a la que se enfrentaba.

Sin embargo, doce días después (el 1 de febrero de 2019) ocurría el milagro: Miren llegaba al mundo de manera prematura, sana y salva, y lista para enfrentarse a su primer gran reto: la incubadora. "Naciste chiquitita para demostrar tu grandeza. La vida te depara algo muy especial. Lo sé", escribía la orgullosa mamá, que por fin podía estrechar entre sus brazos a su Miren.

Con Noemí Merino vivimos uno de los embarazos más dramáticos

Era febrero de 2019 y Noemí Merino ya anunciaba, de forma un tanto agridulce, que estaba embarazada. "Hace un mes ya estaba así", escribía la que fuera una de las concursantes más alocadas de 'Gran Herano' junto a una imagen en la que mostraba al mundo por primera vez su barriguita.

Aunque nos han contado que el embarazo es una de las cosas más maravillosas que se pueden vivir, lo cierto es que para Noemí esos nueve meses estuvieron más cerca de una pesadilla que de un bonito sueño.

Rota de dolor y echa un mar de lágrimas, la joven confesaba para un medio canario que no se sentía preparada para ser madre y que se había planteado "abordar sola, como si fuera una pérdida y que nadie se enterar".

"Fue un shock, estuve muchos días llorando, muy mal...porque todos están felices pero yo notaba que no tenía ese sentimiento. Nos viene una niña en camino, no sé cómo lo voy a afrontar", anunciaba en la que ha sido su entrevista más dura hasta la fecha.

Por si esto fuera poco, todas sus preocupaciones se incrementaron a raíz de una serie de complicaciones durante los meses de gestación. La canaria ingresó en el hospital porque a su "niña no le estaba llegando el oxígeno". Además, los doctores la comunicaron que "podía nacer con Síndrome de Down" y que no iban a saber si la bebé estaba sana hasta el final del embarazo.

Sin embargo, a medida que crecía su barriguita, crecían sus ganas y expectativas de convertirse en mamá y saborear ese regalo maravilloso de la vida. "Después de todo lo que he pasado, me siento feliz y con ganas de darle ya todo mi amor", contaba a sus seguidores de las redes sociales.

¡Y así ha sido! A principios de mayo de 2019 nacía Irina para cambiar para siempre la vida de su orgullosa mamá. Ahora, Noemí se dedica en cuerpo y alma a su pequeña y es incapaz de imaginar un mundo sin ella. "Eres la luz de mi camino (...) me alegro de que hayas llegado a nuestras vidas", escribía hace unos meses la canaria junto a una tierna imagen junto a su niña.

Alma Cortés protagonizó a los 19 años el embarazo más polémico que recordamos

El suyo ha sido uno de los embarazos más polémicos que recordamos. La noticia de su estado saltó a las portadas de todos los medios del corazón en junio de 2019: "Alma Cortés Bollo, embarazada a los 19 años". Rápidamente, la joven se convirtió en el centro de todas las miradas y el monumental enfado de su madre en pleno directo de 'Sálvame' no hacía otra cosa que confirmar estos rumores.

Sin embargo, tuvieron que pasar ¡cuatro meses! para que Alma Bollo Cortés confirmase por sí misma que sí, que estaba embarazada. La joven influencer lo anunció en su -por aquel entonces- recién estrenado canal de mtmad con mucha ilusión y una sonrisa de oreja a oreja.

Desde aquel momento, la estudiante de Derecho compartió cada momento y cada nueva experiencia con su fiel legión de seguidores: desde la elección de nombre ¡hasta la espectacular baby shower!

Aunque en un primer momento la noticia fue toda una sorpresa para la famila, poco a poco Alma fue demostrando que estaba totalmente preparada para la maternidad y que tener un hijo no la iba a frenar en sus estudios.

"Me dio tanta pena que yo solo lloraba y lloraba y decía: ¿por qué", contaba su madre la primera vez que habló del tema públicamente. Lo cierto es que a pesar de toda la polémica, la influencer demostró en aquellos nueve meses que es una mujer de armas tomar y que nada va a interponerse en su camino.

Era el 1 de febrero cuando la hija de Chiquetete podía ver por fin la carita de su adorada Jimena. "Algo inexplicable, carne de tus carnes... ¡Jimena me tienes loca!", escribía la colaboradora de 'Sálvame' junto a una preciosa imagen en la que la veíamos con la pequeña en brazos.

¡Una extronista embarazada! Así vivimos el embarazo de Jennifer Lara

A finales de junio de 2019 nos despertábamos con otra de esas noticias que tanto nos gustan dar: una extronista de 'MyHyV' anunciaba su embarazo. En esta ocasión le tocaba el turno a Jennifer Lara, cuyo paso por el trono no dejó indiferente a nadie.

La joven anunció su futura maternidad con una foto de las más bonitas que recordamos: frente a frente junto a su chico y enseñando a cámara la primera ecografía de su pequeña. "Por fin puedo confirmar, más llena de amor que nunca, que 1+1, ¡vamos a ser 3!", escribía la influencer junto a esta inesperada y tierna publicación.

Desde aquel momento, Jennifer nos regaló un sinfín de preciosas fotografías en las que íbamos siendo testigos de lo rápido que le creía la barriguita: en el gimnasio, junto a su pareja, durante las Navidades... ¡y así hasta que llegó el gran día!

La extronista compartió desde el principio con sus fans la maravillosa aventura de la maternidad, que llegó a su punto culmen el 17 de enero de este año, cuando la parejita pudo estrechar por fin entre sus brazos a su primera hija, llamada Ángel.

"Este es el momento en el que lo entendí todo (...) la única imagen sin filtros que da sentido a toda mi vida", escribía la joven junto al que fue el primer posado oficial de la familia.

Estos han sido solo algunos de los embarazos más emocionantes que hemos tenido la suerte de vivir a lo largo de estos tres años que, esperamos, ¡sean muchos más! Nueve mágicos meses que hemos tenido la oportunidad de experimentar de la mano de sus protagonistas y presenciar a través de las redes sociales.