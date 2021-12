Lo cuenten en un principio o lo hagan después, el Premio Gordo no es algo que sea ajeno para Telecinco y la fortuna ha querido en un buen momento sonreír a algunos de sus rostros más conocidos. Ellos tampoco pensaron en un principio que un 22 de diciembre les cambiaría la vida o, por lo menos les daría un alegrón. Ellos son un buen ejemplo de que eso de ganar la lotería no es un mito.

Carlos Sobera ha reconocido que es de los que se gasta dinero en jugar a la Lotería Nacional. A lo largo de toda su vida, el presentador de 'First Dates' ha comprado muchos décimos para decir bien alto eso de "¡a jugarr!". Y, aunque es un concursante nato, esa constancia no le ha sido recompensada (como debería) cada 22 de diciembre, aunque sí ha visto un premio de cerca. Lo que pasa es que este no ha sido tan elevado como para poder retirarse a una isla paradisiaca.