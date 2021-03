"Me parece que han hecho lo que hubiera hecho todo el mundo, a ti te invitan a Abu Dabi, vas invitada por el Emir de Emiratos Árabes Unidos y tienes que ir a ver a tu padre cada x tiempo, qué vas a decir", ha explicado con firmeza Lomana, en referencia a la polémica generada en España al conocerse que las hermanas del actual rey se habrían vacunado en otro país antes de esperar a hacerlo en su país, y dada a la institución a la que pertenecer a través de la familia real.

"Le ofrecieron la vacuna, les podían vacunar, qué quieres que digan, que no porque me van a poner verde y a lo mejor hasta dentro de un año me puedo vacunar ni puedo venir a ver a mi padre. Eso es una doble moral, una falsa moral. Tú te vas ahora a Catar o a cualquier país, a Dubai y te estás 10 días en Dubai y sabes que te pueden vacunar", ha comentado Carmen.