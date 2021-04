Fiama siempre ha presumido de tener un cuerpazo. La canaria, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', tiene todo controlado a la perfección y sabe exactamente cómo tiene que posar ante las cámaras para conseguir la mejor fotografía. Secretos que ya no lo serán nunca más, ya que ella misma ha querido compartir su truco estrella para salir bien en las fotos.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no es precisamente una chica alta. Algo que ella misma reconoce y que disimula buscando ángulos que hagan que parezca que su cuerpo es más largo de lo que realmente es. "Mido 1,57 por eso me hago la foto desde abajo y levantando la pierna de adelante, así da la impresión de que no soy tan poca cosa", explica en su último post de Instagram.