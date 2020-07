Fiama reacciona a las palabras de Álex Bueno y le manda un mensaje: "Deja de hablar de mí"

A pesar de que Álex Bueno y Fiama rompieron su relación hace un año, la pareja de ‘ La isla de las tentaciones ’ sigue dando mucho de qué hablar. A raíz de la entrevista en exclusiva que nos daba el madrileño (en la que desvelaba el motivo real de su ruptura), la influencer ha estallado en sus redes sociales, respondiendo a las acusaciones de su ex y mandándole un mensaje muy directo.

Lo cierto es que Álex no se quedó ni corto ni perezoso hablando sobre su antigua relación : “es una niña caprichosa” o “por tele es capaz de todo”, nos contaba el también extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que compartía con nosotros cómo vivió esta polémica ruptura que sigue coleando hasta día de hoy.

Unas declaraciones que han llegado a oídos de la otra gran protagonista de esta historia. Fiama ha recurrido a sus redes sociales (donde acumula casi 400.000 seguidores) para dejar claro que no comparte en absoluto la versión de su ex.

Fiama responde a las acusaciones de Álex Bueno sobre su relación

“Me ha llegado una noticia que, aunque normalmente paso, hoy no tengo ganas de pasar”, ha comenzado contando la it-girl a través de unos stories publicados en su perfil. “Mi colega el Bueno ahora resulta que da unas declaraciones diciendo que soy una niña caprichosa y mentirosa. Ya se vio que el único mentiroso y lágrimas de cocodrilo eras tú, eso lo primero”, ha continuado la expretendienta de ‘MyHyV’.

Además, Fiama ha recomendado a su ex que pase página y que se centre en su nueva novia. “Deja de hablar de mí, tienes novia. Hace un año que lo dejamos y no creo que a tu piba le haga gracia que cada dos por tres me tengas que nombrar”, ha puntualizado con cierto tono irritado.