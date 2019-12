La madre de Yoli 'GH' pone entre las cuerdas a Jonathan y hace pública una nueva infidelidad: "No te querías casar"

"Me demuestra que sigo siendo el último plato. A día de hoy sigo pensando que está viendo a alguien. No me cuadra que yo le mande mensajes diciéndole que le echo de menos, que le quiero y que no me conteste, que no se preocupe, que no me llame, que no quiera verme...", ha señalado LoveYoli, que sospecha que el padre de su hija sigue viéndose con chicas cuando sale de fiesta con sus amigos. Además, muy segura de tener las pruebas, ha incitado a su ex a que enseñe los mensajes de su móvil. Sin embargo, el que fuera concursante de 'GH' se ha negado en rotundo alegando que es su privacidad.