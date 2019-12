Techi 'GH VIP' posa irreconocible y sus seguidores reaccionan: "No pareces tú"

Techi lo ha vuelto a hacer. La exconcursante de ' GH VIP ', que siempre suele estar muy desconectada de las redes sociales, ha reaparecido en ellas y ha vuelto a convertirse en el centro de todas las críticas con su nuevo look. La ex de Kiko Rivera ha posado irreconocible de nuevo y sus seguidores no han pasado por alto este detalle.

Rápidamente, sus 'haters' han reaccionado a la imagen y a sus palabras y han cargado contra Techi. "Pero hija mía, si no pareces ni tú", "de lealtad hablas tú" o "¿qué te has hecho en la cara?" han sido solo algunos de los numerosos mensajes que ha recibido por esta foto que tanta polémica ha causado entre sus 'haters'.

Sin embargo, sus fans más fieles han sacado la cara por ella y no han dudado en destacar que está guapa se haga lo que se haga. "La perfección hecha mujer", ha señalado uno de ellos. Pero esto no es todo, hay otro detalle que no hemos podido evitar pasar por alto: ¿dónde está su tatuaje?. Hace tan solo unas semanas, la opositora sorprendía a todos al posar con un tatuaje en la cara. Misteriosamente, en esta imagen no sabemos lo que habrá hecho pero no hay ni rastro de aquel pequeño corazón que decidió tatuarse en uno de los pómulos.