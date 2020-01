Gianmarco se viene arriba en un vídeo y sus seguidores creen que es para Adara: "Ya me enteré"

El duro vídeo de Gianmarco ¿para Adara?

Gianmarco sigue dando mucho que hablar tras su salida de 'GH VIP'. Después de regalarnos grandes momentazos junto a Adara Molinero dentro de la casa, parece que su relación, por el momento, no va a ser posible en el exterior. Ahora, el italiano ha sorprendido a sus seguidores con un duro vídeo que parece ir dirigido para la madrileña.

En su publicación de Instagram, donde ya tiene cerca de 800.000 seguidores, podemos ver al exconcursante de 'Gran Hermano' muy motivado con una canción. Sin embargo, la letra que interpreta con tanta emoción no nos ha dejado indiferentes. En ella podemos escuchar perlas como "a los que te aman tú siempre los espantas", "tú eres una farsante y ya te olvidé" o "sola te quedaste, tú misma te lo buscaste". Además, en el texto que acompaña a su vídeo ha escrito "ya me enteré, real hasta la muerte". Debido a que tiene privatizado su perfil de dicha red social, no hemos podido mostrar el contenido de dicho vídeo.

Rápidamente, se ha llenado de comentarios en los que Adara ha vuelto a convertirse en la protagonista absoluta. Todos sus seguidores han interpretado que este gesto es un claro mensaje para ella, pues él siempre ha afirmado estar muy dolido con el devenir de los hechos desde que finalizó el reality de convivencia. "El chico indirectas", le ha llamado una de sus seguidoras tras ver el vídeo.

Por si fuera poco, el que fuera modelo también utilizaba sus redes sociales para mandar un duro mensaje tras todo lo ocurrido. "Lo siento si no he estado presente, pero me duele mucho", comenzaba. El exconcursante de 'Gran Hermano' expresaba que sentía que le están haciendo 'bullying' y que se están inventando muchas noticias sobre él. Además, relacionaba lo que asegura estar pasando ahora con lo mal que lo pasó cuando era niño con "los matones".

Gianmarco 'GH' asegura estar destrozado tras lo ocurrido con Adara

El italiano terminaba así, dejando claro que no atraviesa un buen momento personal: "Ahora no estoy bien porque, a pesar de todo, soy humano y la constante falta de respeto y la violencia psicológica causan aún más dolor que una lesión física. En cambio, os agradezco a todos vosotros que siempre estáis a mi lado, vosotros que sois inteligentes y que no os dejáis manipular por las mentiras de ciertas personas". Sus palabras eran aplaudidas y criticadas a partes iguales, pues muchos de sus 'followers' no se las creían en absoluto y señalaban que es "un teatrero".

Él no ha sido el único en pronunciarse en todo este tiempo. La propia Adara respondía a los ataques recibidos hace tan solo unos días y ha compartido un nuevo mensaje en el que ha manifestado que muchas veces le apetece contestar. "Que a gusto me quedaría", expresaba en su perfil de Twitter.