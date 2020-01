Adara 'GH VIP' contesta al ataque de Gianmarco y Hugo Sierra: “En la noche parece todo más triste”

"En la noche parece todo más triste", ha escrito en una imagen de Instagram en la que sale con una cara de tristeza. Todo ello acompañado por la canción Young and Beautiful de Lana del Rey. Esta ha sido la única y primera reacción de la ex gran hermana después de que Hugo Sierra, el padre de su bebé, diera una entrevista a ‘Lecturas’. En ella, el uruguayo aseguraba que la joven se arrepentía de haber terminado su relación con él.

Pero no solo el que fuera ganador de la última edición de ‘Gran Hermano’ de anónimos ha hablado estas últimas semanas de Adara. Gianmarco hacía lo propio en sus redes sociales, con un mensaje que parecía dirigido a la joven y estallando en directo a través de su perfil de Instagram. “Acabo de llegar a casa porque he estado esquiando con mi familia”, comenzaba a decir el italiano a través de las redes. Pero lejos de que todo quedase ahí, fue más concreto y quiso desmentir todas las informaciones que se están diciendo de él en Twitter: “Estamos en un nivel tan absurdo que no saben qué inventar”.