Gloria Camila sorprende con un cambio de look el mismo día que Rocío Carrasco

Gloria Camila siempre ha sido una joven muy presumida. La hija pequeña de Rocío Jurado cuida mucho su imagen y cada cierto tiempo le gusta cambiar de look. La exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido pasar por peluquería para sorprender a todos sus seguidores con una renovada imagen. Un cambio que coincide precisamente con el otro gran cambio de look del día : el de su hermana Rocío Carrasco.

Un día que curiosamente también ha escogido su hermana Gloria para pasar por el salón de belleza. Ella, por su parte, ha dicho adiós a su melena apagada y midi para sorprender con una favorecedora imagen. La hija de Ortega Cano ha retocado el color de su cabello y optado por un color chocolate muy favorecedor. Asimismo, la joven ha decidido colocarse unas extensiones de cabello natural y largo XXL, de las que no ha dudado en presumir orgullosa en sus redes sociales.

Rocío Carrasco y Gloria Camila han escogido el mismo día para someterse a un cambio de look. Su relación no atraviesa el mejor momento, sin embargo, la primogénita de Rocío Jurado parece mostrarse optimista ante un posible acercamiento con su hermana, a pesar de haber sido demandada por esta recientemente para que precisamente las pertenencias y documentos de la folclórica no vean la luz. “Tiempo al tiempo. El tiempo es impredecible”, aseguraba Rocío este fin de semana en 'Sábado Deluxe'.