Jorge Javier Vázquez ha notado a Rocío Carrasco muy emocionada y con muchas ganas, pero ¿qué es lo que ha hecho que exista este cambio de actitud? La hija de La más grande aseguraba en su intervención en ‘Sábado Deluxe’ es que “desde hace algunos meses” está “mucho más fuerte”: “Tengo fuerza, tengo ese empuje y ese coraje que antes me faltaba”.

En ‘El último viaje de Rocío’, que así se llamará el homenaje de Rocío Jurado que Telecinco emitirá este martes 14 de diciembre a partir de las 16:00, no faltarán artistas de renombre como Miguel Poveda, India Martínez o Marta Sánchez y “también podría venir algún miembro de la familia Mohedano”, decía Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez no podía evitar preguntarle a Rocío Carrasco por dos informaciones que habían salido a la luz en ‘Viva la vida’. En el programa de Emma García, Terelu Campos aseguraba que creía que había llegado el momento de que la hija de La más grande hablara con Gloria Camila.

Ella, en su intervención a ‘Sábado Deluxe’, ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación: “Tiempo al tiempo. El tiempo es impredecible”, aseguraba. Además, ha respondido así a la información de Ana María Aldón de que tiene bloqueada a Gloria Camila: “El homenaje va a ser tal que no se te van a ocurrir más preguntas de estas”, decía.

Este martes, todos podremos asistir a un evento único en Telecinco, un homenaje a Rocío Jurado en el que no faltará detalle: “Cada vez que me van contando cosas, me voy emocionante más. Así que yo creo que va a ser increíble”, decía Rocío Carrasco en ‘Sábado Deluxe’.