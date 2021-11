Tres retoques estéticos y 20 kilos menos: el gran cambio físico de Rocío Flores tras 'Supervivientes'

Su bajada de peso no ha pasado desapercibida para sus miles de seguidores, que no dudan en comentar todas y cada una de sus publicaciones con todo tipo de piropos y mensajes de cariño hacia la influencer: "Guapa no, lo siguiente", "estás muy delgada", "cuerpazo" y "espectacular", son solo algunos de los miles de comentarios que aparecen día tras día en cada una de sus nuevas imágenes.

Además de esos tratamientos corporales, la influencer se ha sometido recientemente a varios cambios en su rostro y todo ello en una misma sesión: "Me he corregido un bultito de la nariz con un poco de ácido hialurónico, sobre todo para el perfil, que no se me viese un pequeño bulto", ha comenzado a explicar a sus fans la nieta de Rocío Jurado, a través de varios vídeos. “Me he puesto un poco de ácido en los labios", aunque la novedad es que por primera vez se ha puesto bótox en la zona de la frente para corregir ciertas arrugas y expresión de su cara. "Así no parecerá que siempre estoy enfadada", ha explicado.