La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha defendido de los insultos

Rocío Flores ha hecho públicos los mensajes despectivos que recibe a través de Instagram

Tanto la exposición pública como el haberse convertido en los últimos tiempos en una influencer de referencia ha posicionado a Rocío Flores en el centro de todas las miradas. Todo lo que dice o hace la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se mira con lupa. Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha estallado tras convertirse en objeto de críticas de lo más despiadadas.

La colaboradora del 'Programa de Ana Rosa' sabe que está expuesta cada día a juicios públicos de su aspecto físico, pero eso no quita que le duela el tener que enfrentarse con comentarios que cruzan los límites del respeto. Así lo ha hecho saber ella misma en su perfil de Instagram después de haber vivido un nuevo episodio de acoso y derribo hacia su persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Tras hacerse una foto frente al espejo de la tienda de Olga Moreno, la exconcursante de 'Supervivientes' recibía una agresión verbal que atendía a su físico y que ella misma ha querido compartir en público para que todo el mundo sea consciente de los límites que a veces se pasan con los personajes famosos: "Te estás quedando fatal de cuerpo ni tan gorda ni tan flaca. Pareces un muñeco de falla", ha escrito su detractor.

Ante este comentario, Rocío Flores ha decidido no callarse y ha compartido públicamente su respuesta a la altura: "Siempre hay alguien que tiene que dar la nota. Me parece ridículo que sigamos juzgando a la gente por su físico, y sí, precisamente es una mujer quién me escribe esto", ha dicho indignada y ha continuado con una exposición bien hilada.

"Aprendamos a respetar a las personas como son, con más peso, con menos, más altos o más bajos, rubios o morenos y un largo etc... Nunca sabemos los sentimientos de la persona que está detrás de esa pantalla ni de la manera que le puede afectar. Yo estoy sana, que es lo que más me importa a estas alturas de mi vida. No puede llover a gusto de todos”, ha concluido Rocío Flores.

Rocío Flores y Gloria Camila, víctimas de los insultos en las redes