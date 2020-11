En ' Gran Hermano 7' Pepe Herrero no solo se alzó con el codiciado maletín del reality, también se llevó a casa el título de estratega. Hasta entonces, ningún concursante había puesto sobre la mesa de forma tan clara sus tácticas para coronarse vencedor. Su 'nominator' funcionaba y quizás, precisamente por eso y porque no dudó en compartir desde el confesionario sus artimañas con la audiencia, esta decidió proclamarle ganador con nada más y nada menos que el 90% de los votos. Cuatro años más tarde, en 'Gran Hermano: El Reencuentro', volvió a hacerlo, esta vez de la mano de Raquel López. Pero en este 'GH' por parejas hubo una persona que hizo peligrar su concurso y sus estrategias: Ainhoa Parej a (' GH 5').

A pesar de todo, ninguno de los dos quería que sus sentimientos acabasen influyendo en su paso por el reality, por lo que decidieron esperar hasta su salida para conocerse mejor e iniciar su particular historia. Un romance que se alargaría en el tiempo durante dos años y medio y que fue objeto y tema de conversación en numerosos programas. T ras su ruptura, ambos emprendieron caminos muy diversos. ¿Quieres saber qué fue de ellos? Te lo contamos.

La aventura profesional del que fuera auxiliar de vuelo en su entrada a 'GH 7' no queda ahí. Tras su salida del concurso, el ganador – que repartió premio con su compañero Dayron – decidió invertir en el ladrillo. Una jugada que no le salió como esperaba debido a la posterior crisis económica que azotó el país. Pero lejos de rendirse, Pepe continuó trabajando y abrió en la playa de Gandía uno de los chiringuitos más concurridos de la zona, el Budha Beach.

En cuanto al plano personal se refiere, desde su ruptura con Ainhoa no hay constancia de que Herrero haya vuelto a encontrar el amor. Hace unos años, el madrileño aseguraba ser 'un mendigo emocional' y que su corazón estaba 'cerrado por reformas'. Además, a pesar de su edad (50), continúa considerándose muy joven para entablar una relación seria. Su amor lo dirige hacia Karim, un gato que hace años encontró en un parque y que según él mismo cuenta, fue el felino quien lo adoptó a él y no viceversa. En lo que respecta a su ex, comentaba que guarda 'buenos recuerdos de ella'.