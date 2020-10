El hijo de Antonia Dell’Atte desvela cómo es su verdadera relación con Alessandro Lequio, su padre

Clemente Lequio ha hablado alto y claro sobre su relación con Alessandro Lequio, su padre. El joven se ha pronunciado sobre este tema a través de su perfil oficial de Instagram y ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación con el colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. Por primera vez, Clemente ha hablado sobre la muerte de Álex Lequio, su hermano, y ha desvelado que está casado.

Ahora, a través de un vídeo que ha compartido en su perfil oficial de Instagram, hemos podido ver a Clemente sincerándose sobre numerosos temas. Consciente del revuelo que ha tenido lugar en los últimos días por un posible distanciamiento con su padre, ha sido él mismo el que ha querido esclarecer la situación por la que atraviesa su relación con el colaborador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clemente Lequio (@clem2leq) el 25 Oct, 2020 a las 1:52 PDT

Con la contundencia que le caracteriza, Clemente ha hablado largo y tendido a través de las redes sociales. "He recibido llamadas de periodistas que quieren que les explique lo que hago. Lo explico por aquí y no lo vendo (...) Yo con mi padre no tengo ningún problema. Hablamos cada día", ha dicho mirando fijamente a la cámara.

Y es que, hace tan solo unos días, Alessandro le enviaba el siguiente mensaje a su hijo: "Cariño, ponte en forma". La reacción de Clemente a los comentarios sobre su cambio físico no se hacía esperar y respondía así de tajante a las críticas: "Sí, estoy un poco gordo pero a mí no me importa (...) Quería dedicar un minuto de silencio a esta gente que me dice que estoy gordo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clemente Lequio (@clem2leq) el 17 Oct, 2020 a las 4:10 PDT

Clemente se sincera sobre su complicada situación tras la muerte de Álex Lequio, su hermano

El hijo de Alessandro Lequio ha querido dejar claro que no ha hecho ni dicho nada en contra de su padre y que él vive alejado de la prensa. La cosa no ha quedado ahí y también ha abordado el tema de la muerte de Álex Lequio. Esto ha sido lo que ha dicho: "De la muerte de mi hermano yo no hablo más. Yo de eso no hablo. Es un tema delicado y he sufrido mucho. He estado viviendo aquí encerrado en cuarentena, sabiendo que a mi pobre hermano le faltaban semanas de vida".