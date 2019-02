El hijo de Bertín Osborne muestra su increíble talento al piano

Que a Fabiola se le cae la baba con sus hijos es sabido por todos, pero lo que desconocíamos hasta el momento era el talento oculto del hijo pequeño de Bertín Osbone al piano . Carlos, sorprendía ni más ni menos que con el maestro Beethoven y Fabiola no podía evitar mostrar el momento de lo más orgullosa en su cuenta de Instagram.

"Y llegó la música a casa.... practicar, practicar y practicar... mamá hasta que no me salga bien no paro. Cabezota como mamá y yo baba caída!!!" ha sido el mensaje de la venezolana para acompañar el vídeo del pequeño Carlos interpretando con maestría 'Claro de luna'.