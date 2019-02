Nagore Robles le deja las cosas claras a Sofía Suescun: “No eres mi amiga”

telecinco.es

Las colaboradoras de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se han sincerado en redes diciéndose a la cara todo lo que piensan la una de la otra. Tras sus enfrentamientos en plató y las constantes críticas de Nagore Robles durante su paso por 'GH DÚO', Sofía Suescun no ha dudado en reprochársel, molesta por unas duras palabras de su compañera.

"Estoy aquí con mis compañeros de trabajo", ha comenzado contando Nagore a través de sus 'stories' de Instagram, mientras compartía tiempo con sus compañeros fuera de las cámaras. Unas palabras que no han sentado del todo bien a Sofía Suescun, que no ha dudado en dirigirse a los seguidores de Nagore, asegurando ser amiga de la colaboradora y no solo compañera. "No, con tu amiga", ha interrumpido Sofía, corrigiendo, muy molesta con las palabras de la colaboradora.

Algo a lo que Nagore no ha dudado en responder, aclarándole a su compañera de trabajo que es, precisamente eso, solo una compañera más: "No, no es amiga, es solo compañera de trabajo. A mí, Sofi me parece monísima, pero es que luego cuando dice cosas, pues claro, yo soy de decírselas", ha explicado Nagore entre risas, quizás para camuflar la dureza de sus palabras hacia la ganadora de 'Supervivientes'.

"Me podrías echar una mano", ha respondido Sofía, que no ha dudado en aprovechar el momento para reprochar el poco apoyo que considera que ha recibido por parte de "su amiga" durante su paso por 'GH DÚO'.

Tras el reproche de Sofía, el intercambio de 'zascas' entre las opinionistas de 'MyHyV' ha continuado. Nagore ha querido relajar la situación con su compañera, aclarando que, pese a no considerarse su amiga, tiene buen rollo con la exconcursante de 'Supervivientes' fuera de cámaras y siempre quiere lo mejor para ella. "¿Qué no te echo una mano? ¡Vaya que no! Yo le doy consejitos fuera pero ella no hace ni caso", ha asegurado la exconcursante de 'GH 11'.

"Se ha cansado de dar consejos. Os quiero mucho mis chicos, ya sabéis lo que hay. No machaquéis mucho a la pobre Nagore", ha concluido Sofía, pidiendo a sus seguidores que no se lo tengan en cuenta a su compañera y no sean tan duros en redes con la colaboradora.

