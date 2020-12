En el último año y medio, Oto ha ido más allá y se ha animado a pasar por el quirófano para corregir algunos 'defectos' que le acomplejaban. Empezando por su nariz, la cual siempre ha sido una de sus mayores preocupaciones y para lo que no dudó en volar hasta Tenerife para ponerse en las manos del Dr Blas García, un reconocido cirujano experto en rinoplastias. Una experiencia de la que no se arrepiente para nada y de la que ha hablado detalladamente en su canal de Youtube.

"Es que veo el cuerpo de Bella Hadid y pienso, quiero ser ella, quiero ser ella", decía antes de reconocer que todo esto había generado algo adicción en él. "Llevo mazo de movidas pinchadas y no os dais cuenta ninguno, pero es verdad que las llevo pinchadas. Este mes, por ejemplo, ya tengo otra cita con otro cirujano… Ya no son pinchacitos, es otro cirujano… Antes no me veía lo de las cejas y ahora que tengo todo lo que quería, es otra cosita más… ¿qué será lo siguiente?", se preguntaba.