La mujer de Kiko Rivera ha interrumpido su 'retiro' de las redes sociales para aclarar de una vez por todas el motivo por el que ha estado completamente desaparecida . "Buenas, familia. Sois muchos los que me estáis escribiendo y muchos medios están hablando de mi desaparición en las redes", ha comenzado escribiendo la nuera de Isabel Pantoja, consciente de que esta marcha temporal no ha pasado desapercibida para nadie.

Según ha detallado la propia Irene, la pequeña Carlota ha empezado la educación infantil y Ana ha dado el gran salto a primaria. Una nueva e ilusionante etapa las hijas de la sevillana, que han tenido a su madre al lado en todo momento. "He estado liada a la hora de preparar la vuelta al cole y los nuevos horarios. No os alarméis, que no hay nada de qué preocuparse", ha puntualizado la influencer andaluza con el ánimo de tranquilizar a su más de medio millón de seguidores.