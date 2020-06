Kiko Rivera posa con sus hijas en común con Irene Rosales y muestra cómo han crecido: "Todo correcto"

Kiko Rivera ha conseguido derretir a todos sus seguidores con una de sus últimas fotografías. El hijo de Isabel Pantoja ha posado con sus dos hijas en común con Irene Rosales y ha compartido la preciosa imagen en su perfil oficial de Instagram. Su faceta como padre ha conseguido conquistar a sus incontables fans, que no han dudado en comentar lo mayores que están Ana y Carlota.

"Todo correcto", ha escrito el artista junto a la publicación de Instagram en la que podemos verle con sus dos hijas. Ana y Carlota, que tienen cuatro y dos años respectivamente, están cada vez más mayores y han conseguido acaparar todas las miradas de los más de 800.000 seguidores que tiene el DJ. Las reacciones no por parte de ellos no se han hecho esperar y la imagen ha recibido infinidad de comentarios.

Durante el confinamiento hemos podido ver al hermano de Chabelita pasando mucho tiempo con sus hijas. El cantante ha exprimido el tiempo al máximo en casa y nos ha regalado infinidad de momentos familiares junto a sus pequeñas y su mujer, Irene Rosales. El pasado cinco de junio, Kiko compartía una foto de su hija mayor y la acompañaba con estas bonitas palabras: "Y llegaste tú, dándole a mi vida todo el sentido del mundo. Ana de mi corazón, no crezcas tan rápido".

Kiko Rivera e Irene Rosales han vivido un año muy complicado

Y es que, los últimos meses no han sido nada fáciles para Kiko Rivera e Irene Rosales, que han tenido que enfrentarse a duros golpes como la pérdida de la madre de ella o el complicado estado de salud de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. El propio artista lo reconocía en una emotiva carta que le dedicaba a su mujer en un día muy especial. "Quizás no sea el mejor de tus cumpleaños y este año con diferencia haya sido el peor de nuestras vidas", señalaba a lo largo del texto.

Irene, que está encantada con su marido, no duda en recalcar lo mucho que le quiere en todo momento. Estas son las bonitas palabras que le ha dedicado recientemente: "Siempre está pendiente de mí, es muy cariñoso y sabe sacarme una sonrisa. Me evade muchísimo de los problemas, le quita hierro al asunto. No concibo la vida sin el amor de Kiko".