Isa Pantoja enseña su casa y se sincera sobre su situación económica: "He podido ahorrar"

Isa Pantoja ha contado que alquiló esta casa hace dos años y que está muy cómoda viviendo en Cádiz. Además, ha explicado que decidió trasladarse allí para estar más cerca del padre de su hijo, Alberto Isla. “Le buscamos un colegio que es británico, está tan bien que no lo quiero cambiar”, ha revelado.

La hija de la tonadillera ha explicado que cuando Albertito era más pequeño se mudó varias veces. Sin embargo, ahora que ha empezado primaria no quiere que su hijo esté moviéndose de un sitio a otro continuamente: “La educación en este cole es increíble. Mi hijo, con seis años, habla inglés divino”.

Hablando sobre su dúplex, Isa ha confesado que paga menos de mil euros de alquiler por él y que está hecha una auténtica ama de casa: “Hago la compra, cocino y me lo apaño”. Tras vivir en la Moraleja, pagando “un dineral” y con todo tipo de comodidades, la colaboradora se ha dado cuenta de que en esa época se sintió más sola que nunca.

Una de las cosas que más le gusta a Isa Pantoja de su dúplex es la gran terraza que tiene, situada en la parte de arriba. La joven está encantada con su casa, a la que su madre no ha podido ir todavía estando “invitada”. La hermana de Kiko Rivera ha explicado que lleva una vida normal, sin lujos, y que vive bien y tranquila: “A los treinta años me gustaría comprarme una casa. Estoy ahorrando. Si es esta, la reformaré”.

Isa Pantoja ha enseñado su nueva casa al completo

Hablando sobre la buena relación que mantiene con su madre, esto ha sido lo que ha dicho: “Estoy como cuando tenía 12 años. Ahora comemos, cenamos juntos y no hay esa tensión”. Parece que las dos han conseguido arreglar sus diferencias e Isa Pantoja ha querido dejar claro que su madre no tiene nada que ver con el hecho de que no se hable con algunos miembros de su familia.