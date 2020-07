Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, escribe una carta a Antonio Juan Vidal tras su muerte: "Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado"

Ya han pasado unos días desde la muerte de Antonio Juan Vidal , el marido de Paz Padilla . La triste noticia ha dejado conmovidos y todos y las muestras de cariño a través de las redes sociales no han parado de sucederse. En esta ocasión ha sido Anna Ferrer , la hija de la presentadora de 'Sálvame', la que ha querido dedicarle unas palabras al marido de su madre en forma de carta. La influencer ha compartido este precioso y desolador homenaje a través de su perfil oficial de Instagram.

Con estas sinceras palabras, Anna se ha dirigido al marido de su madre y ha evidenciado lo importante que era en su vida: "Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero". Con su mensaje, la hija de la humorista ha conseguido emocionar a sus miles de seguidores, que han aplaudido estas dolorosas palabras en un momento tan complicado para ella.