El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado sin tapujos sobre su relación con Lucía

Isaac Torres se ha sincerado sobre su relación con Lucía a través de las redes sociales. El que fuera participante de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ se ha confesado con sus seguidores y ha hablado como nunca sobre su acercamiento con la andaluza tras romper con Marina.

A través de sus historias de Instagram, el joven se ha abierto con sus fans y ha comenzado agradeciéndoles los numerosos mensajes que ha recibido después de que haya salido a la luz su relación con Lucía. “Quiero agradeceros los mensajes positivos que me habéis enviado, que son muchos. Pensaba que mucha gente no me entendería porque es una situación muy complicada para mí”, ha expresado.

Isaac Torres, también conocido como Lobo, ha hablado abiertamente sobre su relación con Lucía y ha asegurado que ha hecho “lo que sentía en todo momento”. Mostrándose muy sincero y totalmente convencido de sus palabras, el joven ha recalcado que en cuanto sintió una mínima duda decidió romper con Marina para probar suerte en el amor con Lucía.

El influencer ha continuado pronunciándose sobre su relación con Lucía públicamente y ha asegurado que se ha dejado llevar por el corazón en todo momento tras su paso por el exitoso reality de Mediaset. “Era algo que tenía que hacer. Sé que mucha gente lo entenderá y que también habrá otras personas que no lo entiendan”, ha apuntado.

Para terminar, Isaac Torres ha querido dejar claro que él no ha jugado con nadie en ningún momento. “Cuando fui a Cádiz estaba soltero. Dejé una relación para no hacer daño a esa persona y para no engañarla”, ha expresado el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Lucía se pronuncia sobre su relación con Isaac