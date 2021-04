Jesús Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', da positivo en coronavirus: "Estoy muy ahogado"

"Me estáis preguntando mucho por qué no salgo por Instagram, por qué no subo ningún vídeo a redes", así es cómo ha empezado a relatar Jesús el motivo por el que ha estado desaparecido. "Tengo covid", ha dicho tajante el exnovio de Marina. Y desde que se enterase de que era positivo ha permanecido confinado en su casa cumpliendo con las normas sanitarias. A la espera de ver su evolución, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tiene claro que no está pasando sus mejores días. Jesús presenta algunos de los síntomas característicos del virus y está atento para ver si mejora.