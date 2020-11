Por aquel entonces Beiro se encontraba terminando sus estudios de Ingeniería Marítima y venía de otro 'gran encierro'. Acababa de terminar sus prácticas en un barco mercante, donde también estuvo varios meses conviviendo con desconocidos. Por este motivo, su 'cuarentena' en Guadalix de la Sierra no fue para tanto. Simplemente cambiaron el escenario y los personajes. Al salir no se lo creía. Miles de personas le esperaban emocionados, gritando y vitoreando su nombre. "Esto son extras", pensó. Pero no, no eran extras. Estaban allí por y para él.