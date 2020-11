Kiko Rivera escribe una carta a su hijo por su cumpleaños porque no puede celebrarlo con él

Kiko Rivera está pasando por el peor momento de su vida. Tras haber superado una época complicada por sus adicciones ahora tiene que hacer frente al mayor conflicto familiar que ha vivido (y no son pocos). El hijo de Isabel Pantoja no se fía de su madre y así lo ha hecho saber en la última exclusiva que ha publicado ‘Lecturas’. Kiko quiere saber la verdad sobre el testamento de su padre y no ha dudado en afirmar que desconfía de su madre.