El exconcursante de ‘GH 10’ saca las garras para defender a su sobrina Elisa, la ‘tentadora’ que recibió un duro ataque de la pareja de Lester

Hablamos con el ganador de la décima edición de 'Gran Hermano' sobre su vida actual

Iván Madrazo, sobre Sofía Suescun: "Está caducada y creo que le queda muy poco recorrido"

Auténtico, inconformista, guerrero y sin pelos en la lengua. Así es Iván Madrazo, el ganador de la décima edición de ‘Gran Hermano 10’ y uno de los más polémicos de la historia del ‘reality’. Se enfrentó a la inmensa mayoría de habitantes de Guadalix de la Sierra y únicamente contó con el apoyo de Chiqui y Orlando durante sus más de 120 días de estancia en la sierra madrileña. Sin embargo, el concursante nunca tiró la toalla (ni hizo amago) y consiguió llevarse el ansiado maletín a casa con casi el 70 % de los votos.

El nombre del cántabro ha vuelto a copar decenas de titulares tras el estreno de la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’. El empresario es tío de una de las ‘tentaciones’ que más está dando que hablar en los primeros compases del programa, Elisa García. La joven, de 19 años y natural de Polanco, acaparó todas las miradas en el primer programa de la temporada después de recibir un duro ataque por parte de Marta Peñate, quien la bautizó despectivamente como ‘chihuahua’.

Iván, como tío orgulloso, no se ha quedado callado ante la actitud de la exconcursante de ‘GH 16’ y ha sacado las uñas para defender a su sobrina. En exclusiva, Iván Madrazo nos cuenta los secretos que oculta la pareja de Lester y cómo ha cambiado su vida tras alzarse con el título de ganador de ‘GH’.

Te hemos visto muy involucrado en ‘La isla de las tentaciones’...

Sí, porque está mi sobrina en el programa. Me contó que había tenido problemas con Marta, a la que conozco perfectamente, más que nadie. Es una persona completamente histriónica y envidiosa. Mi teoría es que entró en ‘La isla de las tentaciones’ como un elefante en una cacharrería: voy a hacer ruido como sea porque tengo que ser la protagonista. Es una persona que hace lo que sea por tener un ápice de protagonismo. No la importa pisar al resto; es insoportable y manipuladora.

Continúo con los negocios que tenía antes de ‘GH’. A mí me encanta la televisión, pero es muy difícil vivir solo de eso

¿Has tenido contacto con ella por el conflicto inicial con tu sobrina Elisa?

Ella sabía perfectamente quién era mi sobrina. De hecho, tenemos fotos juntos en las redes sociales y ella me seguía. Me escribe unos días antes de comenzar el programa y me pone: ‘Iván, que me he enterado de casualidad que tu sobrina está en La isla de las tentaciones… ¿Quién es tu sobrina?’. Me empezó a pedir perdón porque decía que había discutido muchísimo con ella, pero que lo iba a arreglar en los debates.

Alguna que yo me sé ve a esta mujer y la cara de jabalí pariendo que tiene se la desencaja 😂😂😂 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/stLP1Yxw9L — Ivan Madrazo Gomez (@ivanmadrazo) September 30, 2020

Marta hace esto única y exclusivamente para que yo esté callado, pero lo tiene claro porque la voy a desenmascarar absolutamente en todo. Bueno, se va a desenmascarar ella porque poco a poco vamos a ver cómo es realmente Marta. ¡No hay nadie que hable bien de ella! ¿Quién es para llamar ‘chihuahua’ a nadie? Es tan ignorante que no encontró el momento adecuado para saltar y hacer ruido.

¿Crees que Marta buscaba un conflicto contigo al meterse con tu sobrina?

A mí Marta me da igual, pero si se mete con mi sobrina… Ella me conoce y sabía que iba a saltar. Cuando estaba en el sofá y vi la escena me dieron los siete males. Encima, ¡sin venir a cuento! Mi sobrina estaba desencajada. Ella sabe que tiene más horas de televisión que ellas (las solteras) y que son presas fáciles para machacarlas. ¡Es una abusona y siempre lo ha sido!

¿Qué opinas de la relación de Marta y Lester?

El noviazgo de Marta (con Lester) viene echando humo desde que la conozco. Yo no sé cómo han aguantado diez años. Ese chico es un santo porque Marta tiene muchísimas ‘taras’. Él la tiene pánico y tiene que tener unas secuelas...

Sofía Suescun está caducada y creo que la queda muy poco recorrido

¿Por qué crees que Lester cambió de opinión y escogió a Andrea para su primera cita y no a Elisa?

Elisa es una chica muy guapa y muy mona, pero Andrea le va a dar a Lester lo que mi sobrina no le va a dar. Andrea se lo dará y, sino es ella, será otra (…) Ellas van al programa con la misión de tentarles y eso no significa que tengan que liarse con ellos. Creo que a mi sobrina no le gusta Lester y él lo sabe. Pero veremos quién cae primero, porque Marta es la primera que se deshace con los chicos.

Iván Madrazo carga duramente contra Sofía Suesun: "No me he convertido en una friki como ella"

¿Cómo recuerdas tu paso por Guadalix de la Sierra?

Estoy orgulloso de haber estado en ‘GH’ y feliz de haber vivido la experiencia. ¡No te imaginas lo que disfruté! He sabido gestionarlo y me va fenomenal. No me he convertido en un friki como otros concursantes, como Sofía (Suescun). Esa chica está caducada y creo que la queda muy poco recorrido. Está muy vista e intenta agarrarse a lo que haga falta. No tiene nada con lo que pueda sorprendernos. ¿Qué va a hacer esa chica con 30 años?

¿Cómo ha cambiado tu vida ‘GH’?

Desde que salí de ‘Gran Hermano’ no he parado. En 2016, me llamaron de Radio 10 y empecé a presentar un programa, ‘La noche pirata’, con muy pocos recursos. Y, más tarde, ese programa pasó a la televisión. Además, continúo con los negocios que tenía antes de ‘GH’. A mí me encanta la televisión, pero es muy difícil vivir solo de eso. Tienes que tener un plan A, que en mi caso es mi empresa y mi trabajo, y luego hacer lo que te gusta.

¿Y qué tal en el terreno personal?

El mayor regalo de mi vida es mi perrito, que lo amo, y estoy abierto al amor porque estoy soltero. ¡A mí que me lleven a la isla!

¿Irías a ‘La isla de las tentaciones’?