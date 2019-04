Iván Sánchez se sincera en exclusiva: "Hice sufrir a Judith y eso no es agradable"

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' nos ha concedido una entrevista en exclusiva para 'Outdoor' en la que hablado sobre su nueva vida tras su paso por el programa. Entre los numerosos temas tratados, Iván Sánchez ha confesado en qué punto está su relación con Judith, qué busca en una chica e incluso ha anunciado su nuevo proyecto profesional.

Iván llegó a 'MyHyV' dispuesto a conquistar el corazón de la tronista Marta Granero y revolucionó a todos. Mostrando siempre que tiene las cosas claras y con su divertida personalidad, el madrileño consiguió enamorar a la audiencia y acabó convirtiéndose en tronista, donde pudimos verle regalándonos grandes momentos. Ahora que ya ha pasado más de un año desde su final, entrevistamos en exclusiva al extronista para conocer todos sus secretos.

Te conocimos en 'MyHyV', donde finalmente te fuiste de la mano de Judith, ¿cómo ha cambiado tu vida en este último año?

En poco, sigo con mi rutina diaria, sigo en el mundo de bolos, sigo siendo el mismo de antes pero con algo más de madurez, ya que también me he independizado de casa y eso se nota.

Poco después de irte con Judith rompías tu relación con ella, ¿cómo viviste esa ruptura?

Lo viví bien por un lado, porque era lo que yo quería, pero también fue difícil para mí ya que creo que la hice “sufrir” y eso no es agradable para mí. Por eso pienso muchas veces que si me hubiera ido solo en mi final todo hubiese sido más fácil para todos.

¿Cómo te llevas con Judith en la actualidad?

No tengo relación, sólo espero que le vaya genial, que no lo dudo, porque es una chica 10.

¿Has cerrado definitivamente tu capítulo con ella o la puerta al amor sigue abierta?

Sí, eso está cerrado ya. Ahora me toca abrir otras puertas hasta que llegue una que me cierre con llave.

En cuanto a tus otras pretendientas, ¿cómo te llevas con ellas? ¿intentaste conocer a alguna una vez fuera del programa?

Bueno, de vez en cuando nos mandamos mensajes, pero nada en especial.

¿Qué amistades te has llevado de ‘Mujeres y Hombres’?

Me he llevado sobretodo dos: Albert y Barranco. Son con los que más tiempo pasé y los más afines a mí, pero la verdad que me llevé bien con todos los que han estado conmigo. Tengo muy buen recuerdo de todos.

En todo este tiempo, ¿has conocido a alguien especial?

Pues no, todavía no, pero estoy abierto a ello (risas), tengo ganas además.

Muchos de tus seguidores te preguntan continuamente por tu soltería: ¿qué busca realmente Iván Sánchez en una chica? ¿y qué no buscas?

Que sea sincera, divertida y con mucho carácter. Que me de una de cal y una de arena y, por supuesto, que sea guapetona como yo (risas).

Durante tu paso por ‘MyHyV’ fue muy comentada tu relación con Violeta, con la que llegaste incluso a tener algún encontronazo:

¿Cómo os lleváis en la actualidad?

No tengo relación con ella, hace poco estuvo de invitada en la radio que estoy yo como colaborador y tuvimos nuestro pequeño pique, pero bueno luego bien. Nos seguimos mutuamente en Instagram y yo le di un par de consejos sobre su desamor con Julen. No he hablando más con ella.

¿Qué piensas de ella?

Pienso que es una chica con mucho carácter y bastante sexy que me llama la atención, pero que pierde puntos cuando va de superior por la vida y encima no sabe escuchar porque enseguida salta.

¿Has seguido su paso por televisión en estos meses? ¿qué te parece?

Algo sí, cuando fue su final en el trono le di la bienvenida al top 10 de los mejores tronistas. Le da salseo a la televisión y por eso funciona.

Centrándonos en ti, ¿cómo es un día en la vida de Iván Sánchez en la actualidad? ¿a qué te dedicas?

Pues entre semana me dedico a hacer deporte, leer, estar con mis amigos y mi familia, tener citas, invierto mi tiempo en proyectos que tengo y en mí mismo. Sobre todo, en disfrutar del día a día. Los fines de semana trabajo en los eventos que me proponen (que por cierto son muchos y estoy súper agradecido.

¿Tienes alguna meta o proyecto profesional en mente en estos momentos?

Sí, estoy haciendo mi propia marca de ropa y es algo que me ilusiona mucho.

Pudimos verte desenvolviéndote muy bien en televisión, ¿te gustaría volver a ella? ¿dónde te verías?

Claro que me encantaría volver. Me veo en un reality (y ganándolo por supuesto). Tengo muchas ganas de vivir una experiencia así . Y también, ¿por qué no?, de ser tronista otra vez, que seguro que a la tercera va la vencida (risas).

