Tras responder a la pregunta que más le habían repetido en los últimos días de si tenía pensado irse o quedarse en Palma de Mallorca , Ivana ha tomado una decisión al respecto: "Nos vamos a quedar. No sé hasta cuándo, pero por el momento estoy buscando alquileres en Palma de Mallorca", anunciaba hace unos días, aunque ahora mismo las noticias que tiene acerca de ese tema no son tan optimistas como ella esperaría.

Ivana Icardi está tratando de encontrar un piso de alquiler y le está siendo muy difícil, tal como ha relatado muy disgustada, en sus stories de Instagram: "He ido a ver esta mañana dos y nada. Al tercero ya me dijeron que no, porque los autónomos somos unos discriminados". Tras hacer pública su queja acerca de esta dificultad con la que está encontrando en el camino, la argentina ha tratado de tranquilizar a sus seguidores.

Por último, Ivana Icardi ha explicado la última opción que tiene en mente, si después de un tiempo prudencial no lograr que le alquilen un piso porque no convence su situación de autónoma o no da con uno que se ajuste a sus necesidades. La argentina ha dejado claro que "no me gusta pedir, si puedo resolverlo por mí misma", pero en última instancia acudiría a su madre para que le avale en un caso extremo.