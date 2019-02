Ivonne Reyes relata su duro infierno: “Intenté suicidarme por Pepe Navarro”

Por primera vez, Ivonne Reyes se ha decidido a contar todo lo que durante mucho tiempo ha querido mantener en el más absoluto silencio. La relación llegó a ser tan "daniña" que la exconcursante de 'GH VIP' ha relatado incluso dos abortos y un intento de suicidio. Ivonne Reyes decidió no rendirse por un motivo muy importante, su adorado hijo Alejandro: "La tercera vez que me quedé embarazada esperé al cuarto mes para decírselo. Quería terminar esa relación que me estaba haciendo daño. Me dije: 'O tengo este hijo o no salgo de aquí nunca".