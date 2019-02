Jorge Javier habla como nunca de su peso e imagen: “Es un tema que me hace sufrir”

"Llevo tantos años luchando contra los kilos que ya ni me acuerdo de cuando se inició la batalla", explica Jorge Javier. Una pelea por mantener el físico con la que ha obtenido mucha satisfacción y su resultado ahora es más que evidente. Sin embargo, esa victoria no le sirve para relajarse y, al contrario, le ha generado una mayor responsabilidad con su cuerpo. "Ahora estoy en mi mejor momento y eso, en vez de provocarme alegría, hace que mi inquietud aumente, porque me siento obligado a no bajar la guardia, a no relajarme, a no permitirme un exceso" porque entiende que eso le puede pasar una factura es algo que no quiere.