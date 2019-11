Jessica Bueno escribe una carta a su hijo en común con Kiko Rivera: "Sería capaz de teletransportarme"

Con este mensaje, la ex del Dj se ha dirigido al pequeño Francisco: "6-11-12 ,mi niño mayor llegó a mi vida.

Hemos aprendido el uno del otro en estos siete años y gracias a él conocí los superpoderes que lo pueden todo. Hasta soy capaz de hacer desaparecer monstruos de debajo de la cama, curar heridas con un beso lleno de amor, borrar lágrimas para que aparezcan sonrisas en un solo segundo. Sería capaz de teletransportarme a donde fuera siempre que me necesite. Happy birthday my son". Este texto no ha pasado desapercibido para sus 'followers', que no han dudado en comentar que les ha encantado.