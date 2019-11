Samira 'MyHyV' aclara los retoques estéticos que se ha hecho: "Esta era yo hace siete años"

La extronista muestra cómo era sin ningún retoque estético

La que fuera tronista de 'MyHyV' ha dejado en shock a todos sus seguidores con una publicación de hace nada más y nada menos que siete años, cuando tenía tan solo 21 añitos. Con esta foto, Samira ha pretendido aclarar los retoques a los que se ha sometido con la intención de frenar los comentarios que la acusan de haberse operado mucho.

"Esta soy yo hace siete años", ha comenzado escribiendo la argentina en esta inesperada publicación en la que hemos podido ver a una jovencísima Samira. Con su foto, ha reconocido todos y cada uno de los retoques que se ha hecho y ha ido explicando el porqué de cada uno de ellos.

"Esta foto no lleva ni filtro, ni Photoshop, ni nada", ha explicado la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para evitar los comentarios negativos a los que está tan acostumbrada. "Me acababa de teñir el pelo de negro, ya que mi madre acababa de morir. Con la mirada triste pero sin dejar de sonreír", ha señalado la influencer para poner en contexto el duro revés emocional al que se enfrentaba en el momento de la imagen.

Además, ha querido recordar que por aquel entonces los retoques estéticos no era algo tan común como a día de hoy, que se están volviendo de lo más recurrentes entre los influencers. "En aquel año no se llevaba nada de lo que está de moda ahora", ha querido señalar antes de ponerse a explicar todos sus retoquitos.

Samira 'MyHyV' confiesa todos los retoques que se ha hecho y explica el motivo

Por aquel entonces aún no se había puesto el aparato, aunque sí se había hecho un blanqueamiento de dientes. Después se puso bótox en la frente para prevenir arrugas, ácido hialurónico en los labios para hidratar, rellenar y conseguir un resultado asimétrico y, además, se operó el pecho, colocando 360 gramos en cada prótesis. Tal y como ha contado, también usa pestañas postizas para evitar tener que utilizar rímel. "Es por comodidad y facilidad a la hora de salir de casa", ha contado con toda naturalidad.

"Aún así, no he dejado de ser yo", se ha defendido la argentina, que ha querido destacar, de algún modo, los juicios que recibe a través de las redes sociales, que considera que pueden llegar a ser muy dañinas. "Gracias a Dios siempre he sido una mona y lo que me pongo es para resaltar más aún mis rasgos o mis facciones", ha aclarado, asegurando que lo que más le indigna es que todos estos comentarios sean escritos por mujeres en su perfil.

"Con esto, quiero recalcar que soy dueña de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma", ha escrito en lo que ha sido una reflexión en la víspera de su 29 cumpleaños. "Me siento mejor que nunca. Tengo salud y eso no se puede comparar con nada. Dejen que la vida fluya...Total, no saldremos vivos de ella. Haced lo que os de la gana, os van a criticar igual", ha sentenciando en este escrito tan reivindicativo en el que ha podido reflexionar mucho.

