A pesar de la diferencia de edad que les separaba (24 años, para ser concretos), el periodista y el fotógrafo venezolano se convirtieron en la viva imagen de la felicidad y en el claro ejemplo de que el amor no entiende de esas cosas y nunca lo ha hecho. Se conocieron en 1990 gracias a un amigo en común y, 27 años después de su flechazo, decidieron sellar su amor ante notario.

El 18 de julio de 2016, Jesús Mariñas y Elio Valderrama se daban el 'sí, quiero' en una boda de lo más romántica con la que el colaborador de 'Sálvame' se convertía -una vez más- en portada de la revista 'Diez Minutos'. "Me he casado porque se lo debía a Elío ", aseguraba el periodista, demostrando lo mucho que se desvivía por su pareja y lo agradecido que estaba de tenerlo en su vida.

Un enlace en el que Mariñas y Elio se juraban amor eterno "en las buenas y en las malas". Y así ha sido, porque el fotógrafo venezolano no se ha separado de él en ningún momento. Es más, la última fotografía que pudo verse del que fuera colaborador de 'Sálvame' fue gracias a él, que posteó en sus redes una imagen en la que se podía ver al periodista desde la camilla del hospital donde luchaba por sobrevivir a la enfermedad.

A pesar de que nunca verbalizó con ella su sexualidad, Mariñas siempre intuyó que ella lo sabía. Además, había conocido a algunos de sus novios. Eso sí, presentándolos siempre como amigos. Sobre su padre , el periodista se mostraba mucho más tajante. Es más, el periodista no dudaba en condenar públicamente su ausencia .

Además, el que fuera colaborador de 'Sálvame' tenía tres hermanos, dos de ellos fallecidos a una muy pronta edad. "Éramos cuatro hermanos, dos murieron de pequeños. El otro me llevaba ocho años, no compartía nada con él y tenía mucho carácter (...) mi hermano me pegaba palizas, explicaba en 'Sábado Deluxe' en una de sus últimas apariciones televisivas, donde un insólito Jorge Javier Vázquez le reconocía el gran mérito que tenía tener una personalidad tan fuerte como la suya habiendo sufrido tanto en la infancia.