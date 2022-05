Adiós a Jesús Mariñas: los grandes hitos mediáticos del comunicador pionero de la prensa rosa

En los años 90, cuando no existían los memes ni los contenidos virales, Mariñas consiguió que la coletilla “¡Que te calles, Karmele !” fuese repetida como un mantra por la población española. El origen de esta frase, que trascendió su significado original y se utilizaba para pedir silencio en cualquier situación cotidiana, surgió en el plató del mítico “Tómbola”. El desaparecido periodista solía interrumpir con esta letanía de manera recurrente a Karmele Merchante cuando ésta cogía carrerilla y hacía eternas alocuciones en el recordado espacio.

Jesús Mariñas tuvo una relación muy estrecha con Rocío Jurado. El periodista transcendió la barrera de informador y estrella y llegó a ser parte de la familia de la cantante. En su libro de memorias, publicado ahora hace un año, el periodista hablaba de que “Rocío era un personaje aparentemente encantador con muchas aristas, perdida en sus contradicciones no asumidas, quizá por su propia sexualidad" y habló sin tapujos de un viaje a Nueva York de todo el clan – con Rociíto y Antonio David incluidos- en el que el diestro se pasó con las copas del mini bar.

Tal era el grado de mordacidad de sus artículos que no fueron pocos los famosos que intentaron rebatir sus críticas a base de tortas. Mariñas tuvo enfrentamientos físicos con personajes tan célebres como Encarna Sánchez, que llegó amenazarle de muerte; Isabel Pantoja o Camilo José Cela, que le propinó un puñetazo que fue captado por los fotógrafos y la agresión acabó reproducida en todos los medios.

Jesús Mariñas fue siempre muy leal a María Teresa Campos. Habitual de sus espacios televisivos y radiofónicos siempre cuidó y respetó la imagen de la otra reina de las mañanas. Sin embargo el año pasado no tuvo reparos en atacar a las hijas de su colega, que durante años también fueron sus compañeras en los programas, cuando éstas airearon sus desavenencias. Mariñas argumentó Carmen y Terelu “no se dan cuenta de lo mucho que están perjudicando” a su madre “con su postura y actitud”. “Todos hemos vivido esa etapa en la que Carmen era la fea de la familia, la que no triunfaba en un plató y la que no tenía la prensa detrás de ella”, añadió.