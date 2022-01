Jesús Sánchez, muy preocupado, tras palparse un bulto en el pecho: "Cuando no hay salud lo demás sobra"

"Anoche me palpé un gran bulto entre el esternón y el pecho, me asusté bastante ", comienza el andaluz en su relato mientras confiesa haber pasado "toda la mañana en el hospital" entre prueba y prueba. Ya desde su casa, y con Marina García a su lado, ejerciendo como la mejor de las enfermeras, Jesús ha sorprendido al desvelar que el bulto que le ha aparecido en el pecho corresponde a un tipo de tumor graso de carácter benigno y ligeramente inofensivo.

"Finalmente me han dicho que tengo un lipoma (bulto de grasa) y que, si me crece un poco más, por estética y molestia, me lo tendré que quitar", explica tratando de restar gravedad al asunto. Este tipo de tumores no cancerosos tienen una pequeña posibilidad de acabar derivando en liposarcomas (tumores malignos), aunque no es lo común.