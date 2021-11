Marina García abandona definitivamente la televisión: "Os merecéis saber qué me está pasando"

En un comunicado emitido a través de sus redes sociales , la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho oficial su decisión en firme de abandonar definitivamente la televisión y todo lo que tiene que ver con ella. "Me estáis preguntando mucho. Sois como una familia para mí y, de alguna manera, también os merecéis saber qué me está pasando ", ha comenzado señalando la joven, que ha hecho saltar todas las alarmas con estas primeras preocupantes palabras.

Tras este año repleto de cambios, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho balance de los pros y los contras de esta vía profesional de la que ha decidido desligarse . "En mi vida han pasado millones de cosas, cambios bruscos y acontecimientos que no he tenido tiempo de gestionar . Pasé de ser una niña normal y corriente a ser muy conocida", ha continuado reflexionando la que fuera pareja de Isaac Torres, que ha decidido decir adiós al medio que la vio nacer.

Además de estos cambios de los que ha hablado, hay otro motivo de peso por el que Marina ha decidido abandonar su carrera profesional: su salud mental. "He tenido depresión muchos meses, sin apenas salir de casa porque mi cabeza y el mundo que me rodeaba me estaban sobrepasando. Nunca pensé decir esto, puesto que siempre pensé que lo iba a llevar genial, pero no ha sido así...", ha reconocido la joven, sacando a relucir su lado más honesto y sincero.