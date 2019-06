Jonathan Piqueras 'SV' relata los duros episodios vividos junto a su madre: "Me desequilibraba"

Jonathan ha sido muy claro al ser preguntado sobre si ha pensado en una reconciliación con su madre, a lo que ha respondido así: "Sí, pero ahora no tengo ganas. Me da miedo perdonar y que se vuelva a repetir la historia". Algo que tiene claro es que los primeros en alegrarse por esto serían su padre y su abuela.

La gran confesión del exconcursante de 'Supervivientes'

Jonathan ha aclarado por primera vez el motivo por el que se alejó de su madre. "Sus acciones no eran normales. Me desequilibraba. Me hablaba con formas poco apropiadas, con insultos y amenazas. La manera de evitar que mi madre me hiciera daño era cortar la relación con ella. Corté con 15 años. Me hablaban mal de mi padre y de mi abuela, cuando ellos lo que querían era que yo fuera a verla", explica.