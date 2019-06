Maite Galdeano 'GH' impresiona con un topless a lo Sofía Suescun: "No hay nada como la naturaleza"

La exconcursante de 'GH' y madre de Sofía Suescun ha posado en topless en un storie que ha publicado en sus redes y que ha impresionado a todos sus seguidores. Maite Galdeano ha pasado un día de picnic en el mar junto a su hija en el que no ha faltado ni su buena ensalada, ni sus coñas con las latas (por el misterioso robo de 'Supervivientes'), ni tampoco la compañía de sus perros a los que quiere con locura.

Es cierto que a Maite le encanta el contacto con la naturaleza y por eso es muy habitual verla paseando con sus perros por el monte o disfrutando de un día de playa junto a su hija como en esta ocasión. "No hay nada como la naturaleza", ha publicado la madre de Sofía junto a una imagen de sus perros paseando por la orilla, a la vez que también ha enseñado en otra imagen a su hija bajo el título escrito a lo Yoda de 'Star Wars': "Siempre mamá detrás tuya".

Maite Galdeano estuvo a punto de suicidarse por la depresión que sufría

“Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar”, contó Maite a Lecturas, y explicó además que la fibromialgia y la depresión no son los únicos problemas de salud que padece: "tengo un montón de enfermedades incurables. Antes de ir a ‘Gran Hermano’ empecé con unas hernias grandes con quistes por dentro a nivel dorsal y cervical, que no se pueden operar...". Tienes resumido su duro bache en este vídeo: