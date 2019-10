Jorge Javier Vázquez cuenta lo que le salvó la vida: "Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos"

El presentador de la última edición de ' GH VIP ' se ha sincerado, de nuevo, en su blog de 'Lecturas', en el que ha escrito sobre una época pasada. Concretamente, Jorge Javier ha hablado del momento en el que rompió con Paco y ha explicado lo que le salvó la vida: el teatro y su gira 'Grandes Éxitos'. Y no sólo eso, porque el periodista también ha reflexionado sobre la sureza de la vida y las enfermedades, contando el trance que sufrió con la salud un compañero de la compañía de teatro y él mismo con su ictus.

Jorge Javier ha contado cómo se sentía justo antes de comenzar su gira teatral: "Mi experiencia en esta función me remite al inicio de ‘Historia de dos ciudades’: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos”. Una semana antes de estrenar en Madrid, me separé". El presentador estrella de Telecinco ha explicado que nadie sabía que su relación con Paco había terminado y la importancia que tuvo el teatro para superar la ruptura: "Estrené sin contárselo a nadie, y creo que, en esos momentos, el teatro me salvó la vida".