Rodri 'GH' opina del novio de Bea y enfurece a sus seguidores: "Has quedado retratado"

Entre la infinidad de preguntas que le han ido enviando, no han podido evitar comentar el tema de la nueva pareja de su exnovia. Al ser preguntado sobre qué piensa al verla con su nuevo "chati", ha respondido así: "Que me alegro mucho de que sea feliz". Pero esto no es todo, por primera vez, el madrileño ha confesado que no adivina el futuro sobre si Bea y él volverán a tener al menos una amistad, por lo que no ha cerrado su puerta de forma definitiva. En este vídeo ponemos cara a su nuevo chico: