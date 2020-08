En Ibiza, con amigos y sin compartir posados: Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre sus vacaciones

“El último día me hago unas cuantas fotos en Es Vedrà, a lo influencer. No las subo a mis redes porque las miro y hasta yo me doy pereza”, ha comentado al final del texto el presentador de ‘GH’, ‘Sálvame’ o ‘Supervivientes’. Pero antes también ha querido escribir que se está leyendo ‘Lluvia fina’, de Luis Landero, y para él “una de las mejores novelas que he leído últimamente’.