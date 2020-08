Anita Matamoros se opera de urgencia por una infección y muestra su pecho sin prótesis: "Mi doctor vio tan turbio el tema que me quitó las dos"

Anita, operada de urgencia por una infección, muestra su pecho sin prótesis

Anita Matamoros se ha visto obligada a volver a pasar por quirófano por un asunto relacionado con su pecho. A través de un vídeo en el que ha explicado todo lo ocurrido, la hija de Kiko y Makoke ha confesado que ha sufrido una grave infección por la que tuvo que ser intervenida de urgencia. Tras comprobar su estado de salud, los médicos decidieron retirarle de inmediato la silicona y ahora la influencer ha mostrado cómo ha quedado su nuevo pecho sin las prótesis.

Si hace tan solo unos meses nos hacía partícipes de la que -parecía- iba a ser su operación definitiva de pecho, ahora Anita le ha explicado a sus seguidores el último episodio que ha vivido con sus mamas.

En un inesperado vídeo publicado a través de su perfil de Instagram, la joven ha desvelado que hace tan solo unos días ha sido operada de urgencia por una grave infección relacionada con las prótesis mamarias que se puso el pasado mes de junio y con las que estaba “supercontenta”.

Todo bien hasta que, durante un viaje, Anita se percató de que le habían salido unas heridas alrededor de la aureola. “Cada vez salían más”, ha comenzado explicando. Sus médicos le recomendaron echarse unas cremas que, en un principio, hiciron “mejorar bastante” la situación.

La hija de Kiko y Makoke relata su intervención de urgencia por una infección en las prótesis

Sin embargo, el día de su cumpleaños (el pasado 28 de julio) el estado de su pecho empezó a empeorar preocupantemente. “Me desperté con un moratón muy chiquitito y a la hora de comer empezó a salir líquido. Se hizo un agujero (…) a mí no me dolía nada”, ha continuado relatando en este vídeo en el que ha explicado paso por paso todo lo ocurrido.

“Me asusté muchísimo”, ha reconocido la joven que más tarde descubrió que se trataba de una infección de las prótesis mamarias. “Me dijeron que me tenían que operar de urgencia y que me iban a quitar una y la otra no (…) pero yo me niego a ir con un pecho sí y el otro no”, ha señalado la hija de Makoke que le pidió a los profesionales que le retirasen ambas siliconas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 23 Jun, 2020 a las 2:56 PDT

Algo que finalmente sí sucedió, pero no por las peticiones de la influencer. “Mi doctor vio tan turbio el tema que me quitó las dos y me arregló todo lo demás”, ha contado Anita, que ahora tiene serias dudas de si volver a aumentar el tamaño de su pecho porque “la mala suerte” la persigue.

Anita Matamoros muestra su nuevo pecho tras quitarse las prótesis

Según ha reflexionado, lo importante de este episodio es “estar sano”. Además, la pequeña del clan Matamoros ha resultado estar “muy feliz” con el nuevo aspecto de su pecho y, aunque tenía previsto pasar por quirófano el mes que viene para recuperar la imagen a las que no tení acostumbrados, ahora Anita parece haber cambiado de planes.

“Las tengo ideales. Nunca las he tenido tan pequeñas. Son tan pequeñas que dudo que se me caigan. Están monísimas, chiquitas, redonditas y me gustan mucho, la verdad”, ha reconocido la instagramer.

El motivo por el que se infectaron las prótesis mamarias de la influencer