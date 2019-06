Jorge Javier Vázquez viaja con su exnovio a Lanzarote: "Ahora que no somos novios, aquí estamos los dos juntos"

Con el verano a la vuelta de la esquina, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para hacer una pequeña escapada a uno de los sitios a los que tenía más ganas de hace tiempo. El presentador de 'Sálvame' completamente reinventado tras su susto, no quiere dejar cuentas pendientes y esta era una que tenía con su ex Paco.

Lo curioso del asunto, como él mismo ha escrito en su blog de la revista 'Lecturas' , es que ha logrado hacer este esperado viaje con P. ahora que no son pareja oficial. El motivo por el quelo habían ido aplazando con los años, no era otro que ciertos recuerdos de historias de amor pasadas.

"Durante años P. se negó a venir a Lanzarote. Como mi único ex es de aquí, pues no le daba la gana; las cabezas que son muy traicioneras", ha escrito Jorge Javier, sin embargo, cuando el presentador de Telecinco creía que esa vía estaba perdida y que por mucho que se empeñase no iba a conseguir que P. Le acompañase, el destino ha querido darles una segunda oportunidad para que juntos hagan ahora ese viaje pendiente, ahora que paradódicamente no son pareja sentimental.