Noemí Merino 'GH' comparte una foto de su hija mostrando lo grande que está: "Creciendo"

La exconcursante de 'GH' sigue sin mostrar el rostro de su niña

Aunque la canaria está haciendo testigos a sus seguidores de cómo y cuánto ha cambiado su vida desde el nacimiento de su pequeña, la exconcursante de 'GH' sigue, de momento, sin mostrar el rostro de Irina. Una decisión que ha generado mucho debate en las redes de Noemí, pues hay quiénes no entienden por qué Noemí tapa el rostro de su niña. "Enseñar esto y nada, es lo mismo... ¡Qué tontería! Si no quieres enseñar su cara, no lo hagas, pero no subas esto", "A ver cuándo nos enseñas la carita de tu bebé" o "Tengo ganas de ver su cara", son algunos de los cientos de comentarios que se repiten en sus redes.